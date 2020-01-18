囡囡腳頭好！周柏豪自我隔離冇得瘟女

「歌王」周柏豪在勁歌金曲頒獎禮後受訪，講到他是男歌手的大贏家，共奪5獎，他表示很滿意，暫時是人生大滿貫，囡囡、老婆都很健康，希望可以再有好事來臨，他指多得Oppa（《多功能老婆》角色），令大家記得他，他又謂去年產量不多，都擔心自己會被遺忘，幸好劇集出街後反應很好，信心返晒嚟。問到可是囡囡好腳頭？他笑言：「非常好！早幾日入咗醫院兩日半後，發覺囡囡已經去咗另一狀態，就係識笑，眼又大咗，頭又大咗，自己都有啲唔開心，除咗健康唔好外，都覺得自己Miss咗好多時間，呢啲時間買唔番。」

他大呻現時自我隔離睡書房，已經4、5日冇抱過囡囡，只能遠觀，不能近親：「所以唔開心點解自己咁渣搞成咁。（之後會唔會少啲出埠陪囡囡？）其實都冇得盡量少，我2、3、4月都要飛，都冇得唔去，所以都有同老婆商量過可唔可能帶埋個女去，因為唔想分開，所以好明白新手爸爸媽媽好緊張自己嘅小朋友，pat pat有一點點紅色疹、喊得好慘就會好肉赤心痛。」問到為何在台上不多謝老婆？他表示：「多謝個女得啦，唔使多謝老婆，佢同我同一條命，呢啲心照，希望囡囡大個可以睇番呢啲畫面，以前爸爸啲相都係得幾張黑白相，所以趁電視可以留低，所以就上台攞獎多謝個女，等佢可以記得我。」講到今年發展，他表示去年拍了的戲今年會上，亦有些網絡大電影。