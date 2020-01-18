《3日2夜》女神！陳詩欣整裝待發望再闖樂壇

無綫節目《3日2夜》女神陳詩欣（Eunice），已先後拍了5輯節目，最近獲無綫安排加入《學是學非》做「是非精」主持，她坦言很開心：「畀份大禮物我！」由於她是《學》的新丁，故非常緊張：「節目裏面好多師姐好勁，企喺佢哋隔籬，我完全係妹妹學嘢，兩個節目性質好唔同，覺得學到好多嘢。」

變得獨立

唱歌出身的她坦言以前轉數不夠快，口才又唔叻，但主持節目後慢慢得以改進：「依家應變能力好咗，口才要再努力啲。」她承認以前好多事要靠經理人及家人幫手，加入無綫後變得獨立：「好似被一個朋友呵護住，乜都幫你安排晒。經過經年訓練，我嘅自理能力高咗、獨立咗。」

去年推出一首單曲的Eunice坦言有唱歌癮，但會等合適時機再做歌手，對拍劇或電影亦感興趣：「以前細個做嘢好心急，但依家發覺心急係冇用，會準備好自己一步步咁行，咁樣會紮實啲，唔想人哋話『陳詩欣呀？冇所謂啦，可以搵第二個取代』，我真係好想做到一個位，令人諗起呢個角色或呢首歌而搵陳詩欣。」

恨家的心

單身的她去年在Super Girls成員Jessica婚禮上搶花球失敗，問到是否恨嫁？她笑言：「恨嫁㗎，但要搵到對象先。」經常做「空中飛人」的她忙個不停，她說：「我好鍾意做嘢，呢刻會以事業為先，因為試過冇機會，所以一有機會會好好把握，做好啲工作，拍拖嘅嘢隨緣啦！」

場地：Victorian Rose Tea Room