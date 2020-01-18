星夢慶功晒獎　大贏家周柏豪講明請食飯

一眾星夢歌手周柏豪、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞、譚嘉儀等，於《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》狂掃26個獎項，佔全晚頒發的48個獎超過一半，成為唱片公司的大贏家！隨後唱片公司老闆何哲圖（Herman）拉大隊，齊齊去到九龍城一間餐廳慶功，將全部獎項放上枱大晒冷，相當有霸氣！

男歌手大贏家非擸足5個獎的周柏豪莫屬，當中更首奪「最受歡迎男歌星」及「勁歌金曲金獎」，問到如何慶祝佳績？他卻笑言沒有多想，因前世情人剛來「報到」，每日都只想做「湊仔公」：「每日喺屋企嘅時間都好緊要，囡囡每日都長大中，唔想Miss咗，日日喺屋企陪老婆湊女。（請團隊食飯？）請！好簡單啫，最緊要大家賞面，一年嚟大家都辛苦，唔想買啲太實質嘅嘢送咁市儈，請食飯永遠最好。」

他表示會將獎項放進公司的巨型獎櫃牆：「慣咗擺公司，好似氣勢勁啲，每個獎項都有意義。第一年拎男歌手獎，細個睇電視都冇幻想到自己有呢一日，中間發生好多事先成就到呢個獎項，自己都受寵若驚，完全冇估到，嚟頒獎禮都覺得係歌曲獎機會大啲，男歌手獎真係冇諗過。（個獎好Heavy？）唔Heavy！幾多都想攞，可能啱啱出院個人未回神，突然有兩個咁重份量嘅獎好驚喜。」

問到可會買份大禮送給腳頭好的囡囡？柏豪自爆有寫電郵日記，將回憶送給囡囡：「有幫佢開一個Account，每日都寫封Email畀佢，講啲嘢佢聽，等佢大個畀佢等閒睇，咁樣都幾得意，又每日同佢影張相，依家房有一部相機、廳又一部，先可以捕捉到佢啲珍貴表情。（最滿意邊張相相？）有張個笑容係好難得，其實個女點都靚！」