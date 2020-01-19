養傷半年準備復出　任達華公園「貼地」操肌

去年7月於內地出席活動時遇襲受傷的影帝任達華，經過約半年休養後已漸漸痊愈，為應付「復出」後的拍攝工作，他近日被發現頻頻「晨操」，準備Work Hard！任達華曾形容今次受傷換來的「假期」，是從影四十多年來最長的一次，期間推掉四、五部電影，雖然肉赤，但換來的「家庭溫暖」卻非筆墨能形容。不過，隨着身體康復，他的悠長假期亦要結束，據悉他已連接兩部電影，相信很快便投入開工。

波友搭訕

為應付未來工作所需體力，任達華已經開始密密加操！日前早上，他由司機接載往跑馬地馬場附近公園，抵埗後見全副運動裝打扮的他一支公跳繩，又「貼地」做Sit Up，之後壓腿拉筋及跑步練氣，未幾已大汗疊細汗，故停低休息及飲水補充。期間有途人認出，他即禮貌微笑及講句「新年快樂」。身為「波牛」的他發現附近有人踢波，即趨前停步觀戰，有波友與他搭訕：「聽講你守龍門喎！得閒過嚟一齊玩啦！」他即唯唯諾諾。

逛女裝部 大出血

約一小時後，任達華更衣整裝，登上座駕前往金鐘Shopping。他首先進入一間時裝店，獲店員熱情招呼，只見他於女裝部左挑右選，其後又拿起男裝外套拼試，未幾即有斬獲，逗留約半小時後挽着大紙袋離開。離開時遇影迷要求合照，他即停步滿足對方要求。