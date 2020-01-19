東方日報C2：吳若希復仇夢碎菊梓喬冧莊歌后

「宿敵」菊梓喬和吳若希在勁歌頒獎禮上再次埋身惡鬥，結果菊梓喬冧莊再奪「最受歡迎女歌星」，狂掃6獎成為終極大贏家，完勝只得3獎的吳若希！周柏豪憑劇集《多功能老婆》的「暖男」角色，勢如破竹包攬5獎，不單首圓「最受歡迎男歌星」夢，同時令視「金曲金獎」為囊中物的譚嘉儀大熱倒灶！

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》昨日在將軍澳電視城舉行，共頒發48個獎項，逾30位歌手出席。全場焦點是惡鬥逾兩年的「死敵」菊梓喬（Hana）與吳若希（Jinny）再次同台一較高下，穿透視裝的Jinny一副戰鬥格，將穿樽領衫的Hana比下去，似乎對重奪「星夢一姐」寶座充滿信心。不過，行大運的Hana全晚不斷上台攞獎，除了奪得「唱片銷量大獎」及3個「勁歌金曲獎」外，尾段更第2度奪「最佳演繹女歌星」，本以為Jinny大有機會奪「最受歡迎女歌星」，結果卻由Hana冧莊擸埋，最終掃6獎成為大贏家，令只捧3獎的Jinny重奪「一姐」之位夢碎。

Jinny失獎擰歪面

Hana致詞時全程哽咽：「上年到今年發生好多事，做咗好多自己想做嘅嘢，多謝公司、老闆、音樂班底。」又眼濕濕多謝粉絲：「如果唔係你哋，好多嘢都未必堅持到，希望以後一齊同行。」台下的Jinny雖有拍手「贈興」，但又擰歪面與身旁的胡鴻鈞傾偈，似乎「冇眼睇」。

男歌手大贏家則是掃走5獎的周柏豪，他早前在《萬千星輝頒獎典禮》憑《多》劇奪得「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」獎項，在昨日的頒獎禮同樣勢如破竹，獲頒「唱片銷量大獎」、兩個「勁歌金曲獎」，更首嘗「最受歡迎男歌星」及「金曲金獎」滋味！有人歡喜有人愁，賽前憑《Can You Hear》被視為「金曲金獎」大熱的譚嘉儀，最後只得兩個「勁歌金曲獎」及「最受歡迎網絡歌星」獎。成績緊隨其後的有鄭俊弘、石詠莉、林穎彤、胡鴻鈞、王浩信等，各得兩獎。

泳兒玩火出事

頒獎禮上發生小意外，獲頒「勁歌金曲獎」的泳兒演繹得獎歌曲時，身邊的Dancer玩火把觸發「火警」，燒着背脊及令地板着火，幸而很快被撲熄，工作人員隨即上前清潔和換地板。

Jinny賽後受訪時分享失落「最受歡迎女歌星」的心情：「唔拎啦！太大壓力，自己唔係好守規矩嘅人，怕上到台控制唔到自己，所以呢啲情緒問題就交畀其他人承受啦，我喺台下開心過喺台上面。」問到是否將一姐之位拱手相讓予Hana？她說：「我都未做過一姐，攞過先係，喺我心目中，佢永遠係一姐。」講到Hana上台領獎時，她擰歪面？她解釋：「其實我同胡鴻鈞Plan緊慶功宴有咩食，睇吓有冇鮑魚食。」至於大贏家Hana表示：「冇諗過會冧莊，講真今次冧莊真係有壓力。（驚同Jinny比較？）唔驚，唔緊要啦！（穩坐『一姐』之位？）冇『一姐』，係你哋嗌啫！」

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