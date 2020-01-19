上年生日送林寶　昆凌今年冧唔掂周杰倫

台灣天王周杰倫（周董）上年獲老婆昆凌提早成個月送咗部林寶堅尼畀佢做生日禮物，話咁快一年過去，尋日（18日）就係佢嘅41歲生日，相信大家都好想知昆凌今年點樣超越自己，畀個更大嘅驚喜老公！話明係驚喜就梗係要估佢唔到，所以今年昆凌除咗例牌嘅精美蛋糕同華麗生日會外，係冇送到任何嘢畀周董㗎！係咪好驚喜好意外呢？

已有最好的禮物

各位唔好走住，昆凌有好冧豬嘅解釋嘅！佢分享咗同老公仲有奶奶葉惠美喺生日會上嘅合照，留言：「Happy birthday @jaychou！I wanted to get you something special for your birthday but you already have the best gift ever.........Us!😜（老公生日快樂！我本來想送特別嘅生日禮物畀你，但係你已經擁有最好嘅禮物......我哋一家人呀！」搞到周董哭笑不得，回覆老婆：「我以為你說的是我已經有很棒的禮物，就是去年你送的車，哈哈，已經不能再棒了😂」仲喺社交網默默懷念上年收到嘅靚車並帶淚表示：「This year I have nothing（今年我乜都冇）」

林俊傑送粉紅畫作

雖然世界令我失望，老婆令我心寒，但係唔緊要！周董勝在有朋友，老友林俊傑除咗參加生日會之外，仲送上粉紅色嘅靚畫做禮物，完全滿足晒周董嘅「少女心」！