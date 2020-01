上年生日送林寶　昆凌今年冧唔掂周杰倫

台灣天王周杰倫(周董)上年獲老婆昆凌提早成個月送咗部林寶堅尼畀佢做生日禮物,話咁快一年過去,尋日(18日)就係佢嘅41歲生日,相信大家都好想知昆凌今年點樣超越自己,畀個更大嘅驚喜老公!話明係驚喜就梗係要估佢唔到,所以今年昆凌除咗例牌嘅精美蛋糕同華麗生日會外,係冇送到任何嘢畀周董㗎!係咪好驚喜好意外呢?

已有最好的禮物

各位唔好走住,昆凌有好冧豬嘅解釋嘅!佢分享咗同老公仲有奶奶葉惠美喺生日會上嘅合照,留言:「Happy birthday @jaychou!I wanted to get you something special for your birthday but you already have the best gift ever.........Us!😜(老公生日快樂!我本來想送特別嘅生日禮物畀你,但係你已經擁有最好嘅禮物......我哋一家人呀!」搞到周董哭笑不得,回覆老婆:「我以為你說的是我已經有很棒的禮物,就是去年你送的車,哈哈,已經不能再棒了😂」仲喺社交網默默懷念上年收到嘅靚車並帶淚表示:「This year I have nothing(今年我乜都冇)」

林俊傑送粉紅畫作

雖然世界令我失望,老婆令我心寒,但係唔緊要!周董勝在有朋友,老友林俊傑除咗參加生日會之外,仲送上粉紅色嘅靚畫做禮物,完全滿足晒周董嘅「少女心」!