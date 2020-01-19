電影雜誌選21世紀百大電影《花樣年華》入圍

英國著名電影雜誌《Emprie》最近選21世紀100部最佳電影，結果澳洲導演佐治米拿（George Miller）2015年執導的《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）登頂，成為本世紀最佳電影！影片當年上映時大受歡迎，更在奧斯卡橫掃6個獎項。

而僅次於《末》排第2位就是彼得積遜（Peter Jackson）的經典片《魔戒首部曲：魔戒現身》（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）。英國著名導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的兩片《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）及《潛行凶間》（Inception）均打入十大。漫威（Marvel）超級英雄片《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers:Infinity War）亦打入十大位置排第7位。

而百大電影之中，亦有兩部華語片入圍，分別是排90位的李安武俠片《臥虎藏龍》以及91位王家衛的《花樣年華》，兩片上映時在歐美大受歡迎。而李安另一作品《斷背山》（Brokeback Mountain）亦有入圍排第53位。