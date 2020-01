電影雜誌選21世紀百大電影《花樣年華》入圍

英國著名電影雜誌《Emprie》最近選21世紀100部最佳電影,結果澳洲導演佐治米拿(George Miller)2015年執導的《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)登頂,成為本世紀最佳電影!影片當年上映時大受歡迎,更在奧斯卡橫掃6個獎項。

而僅次於《末》排第2位就是彼得積遜(Peter Jackson)的經典片《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)。英國著名導演基斯杜化洛倫(Christopher Nolan)執導的兩片《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight)及《潛行凶間》(Inception)均打入十大。漫威(Marvel)超級英雄片《復仇者聯盟:無限之戰》(Avengers:Infinity War)亦打入十大位置排第7位。

而百大電影之中,亦有兩部華語片入圍,分別是排90位的李安武俠片《臥虎藏龍》以及91位王家衛的《花樣年華》,兩片上映時在歐美大受歡迎。而李安另一作品《斷背山》(Brokeback Mountain)亦有入圍排第53位。