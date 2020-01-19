孫藝珍全素顏上鏡　與玄彬臨別再咀收視創新高

韓國型男玄彬與女星孫藝珍合演的tvN劇集《愛的迫降》昨晚播出第9集，講到被綁架的孫藝珍獲救後，玄彬在家中彈奏鋼琴，孫藝珍聽到玄彬彈的音樂後，回想起幾年前曾在瑞士聽到同一旋律，當時孫藝珍曾經歷很痛苦的時間，更一度想輕生，但因為聽到當時的演奏而重新找到希望，孫藝珍知道玄彬便是當時救了她一命的主人公，使眼濕濕地說：「你...原來你在不知不覺間救了我。」

在劇集尾段，孫藝珍終於要從北韓返回南韓，玄彬因為想見孫藝珍多一會，故意重覆走同一條路拖延時間，兩人在南北韓的軍事分界線作別，玄彬不捨孫藝珍離開，便說：「行一步應該唔緊要吧。」說罷便越過分界線與孫藝珍上演離開之吻。

昨晚一集錄得11.5%的平均收視，比上集上升0.2%，創開播以來的新高，最高更升至12.7%，在同時段節目中收視稱冠。

而負責孫藝珍在劇中的造型及化妝的化妝師昨日接受雜誌訪問的片後公開，化妝師指孫藝珍在拍攝於北韓的戲份時，已將她的妝容減到最淡：「在北韓時幾乎冇化妝，喺佢遇降落傘事故之後，眼影、胭脂同睫毛液都冇用，有客人話想化孫藝珍個妝，唔好意思，做唔到。」

另一化妝師就指孫藝珍在拍攝時沒有用紅唇膏，只塗了潤唇膏：「初初用咗有色嘅唇膏，所以睇上去好紅，後來就換咗用冇色嘅，佢係好重視真實感嘅演員，仲會話因為係拍室內場景而唔吹頭就拍。」