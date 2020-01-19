榮獲年度風雲歌手！楊丞琳30秒換衫勁快手

「第15屆KKBOX台灣風雲榜頒獎典禮」在台北小巨蛋盛大舉行，出席華語歌手有 G.E.M.（鄧紫棋）、吳青峰、A-Lin、謝和弦、楊丞琳、周興哲等。全長共3.5小時、19組藝人輪流上陣。今年由「年度風雲歌手」G.E.M.打頭陣，剛在去年底壓軸推出新專輯《摩天動物園》的她，一開場跟12位dancers演唱新歌《摩天動物園》，奪下今年年度風雲歌手的她，為了風雲榜特別提早到台灣準備綵排，更把新歌首唱獻給歌迷。

多次榮獲「年度風雲歌手」的台灣天后楊丞琳，配合五塊延伸舞台的巨型LED，視覺上呈現虛實交錯的科技美感。此外，她誠意十足展現30秒換裝技巧，在10分鐘的演出中換上兩套衣服，更是本屆風雲榜上唯一在演出中快速換裝的歌手。

以「歌頌者」姿態擔任「風雲大使」的青峰，在舞台上邊走邊唱，照顧到各區域的粉絲，並將多年創作精華濃縮於表演中，配合畫家手繪風視覺特效。

而7度成「年度風雲歌手」的台灣天后A-Lin堪稱是「風雲榜獎座製造機」，趁台北小巨蛋開演唱會前夕，精心設計專屬表演獻給歌迷，與20人的弦樂團演唱多首歌曲，在經典金曲《有一種悲傷》進到副歌時，舞台上更噴出長達40秒的煙花！