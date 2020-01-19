大報復！Taylor為包場做gym趕走仇人Justin

美國天后Taylor Swift出名唔妥加拿大天王Justin Bieber，二人雖然屬同門師兄妹，曾用同一經理人Scooter Braun。不過去年Taylor就因舊歌版權問題與Scooter翻枱。Justin因力撐Scooter而與Taylor割席。近日Taylor對Justin進行大報復！

有報道指Taylor前日去西荷里活一間著名健身室做gym，為了不被人騷擾而要求健身室包場，因而趕走所有在場客人包括另一星級客仔Justin！據知當時Justin與在場的保安團隊收到通知要求離場，但遭他們拒絕直到Justin完成健身為止。最後Justin完成後與其團隊嬲爆爆無癮離開。不過有指他們並未知道是Taylor落「柯打」逐客令，否則他必定更「滾」！事隔一日，Justin就與模特兒老婆Hailey Bieber被影到重返同一健身室做gym。而夾喺中間的健身室亦就事件解畫指Taylor早已預約由健身教練陪同下做gym，並特別要求清場獨自做gym，所以不存在私人問題！