結婚15年　篠原涼子再做派遣女王同老公合作

46歲日本女星篠原涼子，2007年主演劇集《派遣的品格》，平均收視錄得逾20%，成為一代日劇天后，但近年她主演《大人女子》、《民眾之敵》等劇集收視麻麻。近日，篠原涼子被爆將相隔13年主演4月首播的《派遣的品格》續集，收視許勝不許敗的她，計劃邀70歲老公市村正親特別客串，亦是兩人結婚15年來首次合作。

電視台相隔13年再開拍《派》劇續集，有指除了篠原及大泉洋、小泉孝太郎、安田顯、勝地涼等原班演員繼續演出外，新紥女星今田美櫻及King & Prince主將平野紫耀亦有望參演。故事講述篠原飾演的大前春子，13年後成為單親媽媽，並繼續派遣職員工作，市村正親則客串扮演的大前任職公司的社長。

篠原於2001年與當年已婚的市村正親合作舞台劇撻着，男方離婚後，兩人於2005年結婚並育有兩子。2014年，市村正親確診患上胃癌，獲篠原減產悉心照顧，被視為圈中模範夫婦，但前年卻忽然傳出婚變，篠原多次否認，兩人又被拍恩愛出席囝囝學校活動，傳聞才告一段落。