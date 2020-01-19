下站奧斯卡！《1917》勇奪監製工會大獎

演員工會獎（SAGA）將於香港時間明日早上舉行，而31屆監製工會獎（PGAA）就於昨晚在洛杉磯舉行，一眾紅星包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）、奉俊昊、畢彼特（Brad Pitt）以及姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）等均有出席。結果英國名導演森曼達斯（Sam Mendes）執導的戰爭片《1917：逆戰救兵》（1917）繼金球獎勇奪最佳電影之後再下一城再獲PGAA大獎-最傑出電影監製獎。PGAA向來被視為奧斯卡最佳電影的得獎指標，在過去29年裡，在PGAA獲最傑出電影監製的電影有21部成功在奧斯卡奪最佳電影，命中率高達72%！

而彼思賣座動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）則獲最傑出動畫監製獎。至於電視獎項方面，HBO劇集《傳媒家族繼承人》（Succession）獲頒劇情組最傑出電視劇集監製。而喜劇組別方面就由亞馬遜劇集《邋遢女郎》（Fleabag）第二季奪得。而畢彼特與友人開設的Plan B電影公司則獲大會頒成就獎。