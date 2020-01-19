兩個月急增42磅！鄧月平爆阿媽為佢暴肥而喊

藝人鄧月平（Larine）出道以來憑靚樣和巨胸身材備受注目，但去年她為拍攝電影犧牲外表，由 101磅谷肥至143磅，兩個月極速增肥包括瘋狂食唔停，一日六至七餐，睡前消夜餐單有雪糕及快餐，更以麻辣火鍋做早餐，相當誇張！

夾硬食晒啲飯盒

經過一個月狂食，Larine已明顯肥了不少，她說：「身形係同之前有唔同，開始有好多唔方便嘅時候，衫着唔落，要買過晒，拍攝時係夏天，我哋去咗一啲幾熱嘅地方取景，但我要keep住食唔好畀磅數跌，因為我係一拍戲就會瘦嘅體質，由於我嘅角色係個肥同智商有啲問題嘅女仔，加埋天氣又熱又焗又食唔落嘢，但又要夾硬食晒啲飯盒，全日盡量食，其實幾辛苦。」

賀爾蒙失調

戲中Larine飾演壞腦肥妹，四處呃呃騙騙，導演陳果特別要求她增磅、戴眼鏡及拎柺杖來配合角色，以上對年僅22歲的Larine都是極大挑戰，她說：「喺成個增肥過程中，我媽咪見到我肥到咁係有喊過，通常媽咪都係叫仔女食多啲嘢，但拍完套戲後，媽咪唔畀我食嘢，話你真係唔好再食真係好肥，初頭我恃住自己青春冇嘢驚，但之後開始賀爾蒙失調，用咗好多時間調理身體。」

終於脫胎換骨

雖然犧牲甚大，但Larine還是很喜歡這個肥妹仔角色：「我記得影后曾美慧孜講過戲比天大，我覺得我終於有個脫胎換骨嘅鄧月平畀大家見到，只係當時增肥好低調好保密，令好多朋友以為我要退出娛樂圈，仲問點解我自暴自棄搞到咁肥。」