被何廣沛睇全相　朱晨麗焗住嫁

無綫當紮花旦朱晨麗（朱朱）一劇接一劇，在剛播完的《多功能老婆》劇集中演技備受讚賞，隨即在另一部民初新劇《大醬園》乘勢追擊，劇集不但撮合朱晨麗與何廣沛這對緋聞男女，劇中兩人由冤家變成夫妻，還安排一場瀑布出浴戲！

日久生情

劇情講朱朱一向在瀑布下的水潭沖涼，有日發現冤家何廣沛正在游泳，令到朱朱更討厭他，但劇中朱朱未曾拍拖，但被異性看過全相，被迫要對方負責任，朱朱無可奈何下嫁何廣沛。雖然婚後朱朱仍相當討厭這位老公，但相處久了漸漸被對方改變自己的內心世界。

勁讚何廣沛體貼

講到拍攝這場出浴戲，朱朱很感激導演及工作人員：「我哋身後瀑布好靚，但水流好急，如果唔小心跣親或差錯腳就會好危險，導演同所有工作人員好有專業精神，為咗一個最靚鏡頭，完全不顧自身安全，好危險咁擒上擒落攞最靚角度，大家知道我唔識游水，特登請咗一位救生員，公司好錫我，拍攝時候救生員一直拉住我，驚我跣一跣就會被水沖走，正式開拍時先鬆手，呢場戲拍出嚟環境好靚，好感謝大家嘅敬業精神。」至於何廣沛，朱朱亦表示感謝，鏡頭前要鬧交，但背後其實相當溫馨：「一停機佢（何廣沛）即刻過嚟拖我隻手扶我，好有男士風度，雖然拍嗰日係最凍，但感覺好溫暖。」