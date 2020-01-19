Chen上周宣布奉子成婚　粉絲靜坐要求退出EXO

韓國男團EXO的27歲成員Chen上周一突然透過親筆信宣布奉子成婚，表示有一個想要一起共度餘生的女友，雖對於突然迎來小生命感到不知所措，但這個「祝福」卻令他鼓起勇氣向大家坦言，粉絲都對偶像突然宣傳婚訊及做爸爸的消息感到震驚，部分粉絲深感受騙，並認為Chen影響組合形象及拖累隊友，在Twitter發起要求Chen退出EXO的hashtag運動，原本支持Chen的韓國粉絲網幾乎已全部宣布關站。

要求Chen離隊的粉絲組織「EXO-L ACE」日前曾發聲明，指若Chen在本月18日便未退團，便會於今日發起集會，而今日有約30名粉絲在EXO所屬的SM事務所位於首爾三成的文化空間SMTOWN@COEXArtium大樓外靜坐，當中不少粉絲用口罩遮會，他們拿着寫住「#Chen_退團」及「#CHEN_OUT」的標語，而橫額上則寫着「在我們想像的未來中，並沒有Chen，我們要求損害EXO形象和拋棄粉絲信任的Chen退出」，粉絲亦將Chen的專輯及海報等商品放在地上以示抗議。

有份參與集會的EXO粉絲李某表示：「依家喺搜尋網打『懷孕』，關聯搜索詞就會出現『EXO』，佢對為咗成員而花錢、時間同愛嘅粉絲，連一句道歉都冇。」現場亦有來自內地的粉絲，該名粉絲說：「佢（Chen）連累緊我鍾意嘅成員，我覺得咁樣好唔公平，Chen就算一個人都可以活動，好多中國粉絲都希望佢退團。」

而現場亦有反對Chen退出EXO的粉絲，「支持EXO九人國際聯合」的代表說：「偶像亦係可以結婚嘅人，好難認同話佢拋棄粉絲信賴同影響組合形象，EXO如果之後好好活動，唔會有人在意Chen結婚。」