鋼琴八級　諸葛紫岐想同郎朗合奏

名媛諸葛紫岐（Marie）前晚出席國際級鋼琴家郎朗在港舉行的籌款晚宴《郎朗之夜》，期間郎朗和太太Gina Alice（吉娜愛麗絲）即興鋼琴二重奏，為賓客送上《彩雲追月》，而出席嘉賓更有Moiselle主理人陳欽杰及太太徐巧嬌、「金鎚拍賣官」金鈴等。

鋼琴考至八級的Marie，說一直欣賞郎朗，她說：「郎朗同太太嘅合奏精彩絕倫，扣人心弦，當中嘅默契一致係非筆墨可以形容，亦都感受到佢哋美麗嘅愛情。我非常欣賞郎朗，佢對鋼琴嘅堅持同熱愛，係年輕人嘅榜樣。我只係八級，佢係大師，當然冇得比，不過我好希望有機會可以同郎朗合奏一曲。」

媽媽勁嚴格

Marie說自小在母親的培養下要學拉小提琴，她說：「大約四歲就學小提琴，直到六歲轉學鋼琴，媽媽彈琴都好叻，對我好嚴格，每日要我彈幾個鐘頭同指定嘅曲目。我最記得初學時，為咗要姿勢正確，老師會放一個銀幣喺我手背上，彈琴時個銀幣唔可以跌落嚟。」

Marie認為音樂可以陶治性情，故也鼓勵現年六歲的兒子薛華韜學習，她說：「我覺得小朋友學音樂，唔係要迫佢成為神童，而係音樂可以提高小朋友對音樂嘅鑑賞力、訓練自信同耐性。韜韜依家學緊打鼓同鋼琴，依家鋼琴考到一級，佢學前我會同佢傾，問佢想學咩樂器，傾好咗先去學，否則浪費時間同學費，我唔會迫佢好似我咁，放個銀幣喺手背。（會同老公薛嘉麟浪漫合奏？）哈！佢唔識彈，我彈琴佢唱歌就可以，夫唱婦彈啦！」