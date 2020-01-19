拎十大金曲獎　謝安琪講音樂初心

《第42屆十大中文金曲》取消實體頒獎禮，今晚改以特備節目形式宣布得獎獎項，首先頒發第一首「十大金曲獎」，得主為謝安琪（Kay）的《其實寂寞》，以訪談形式代替講得獎感受，中間又加插其MV片段，對音樂的初心，Kay表示每唱一首歌都好着緊是否代表到自己︰「呢方面比較固執，如果搵唔到首歌同自己有咩緊扣嘅地方、題材打動唔到我，係冇辦法唱到，唔係淨係繹首歌，首歌係代表到我個諗法、每個階段嘅我。」

接着頒發「最有前途新人獎」，播出得獎歌手的MV來宣布，優異獎排名不分先後有林家謙、李靖筠、Dusty Bottle，而金、銀、銅得主分別是姜濤、MIRROR及林穎彤。

On仔畀陳奕迅感動

而「最佳進步獎」金、銀、銅獎的得獎歌手分別為陳健安（On仔）、周國賢及石詠莉，金獎得主On仔講到對音樂的初心，他自爆小時候被陳奕迅的歌曲感動，希望自己都可以以同一個方法去感動眾人。隨即頒發另一首「十大金曲獎」，由陳柏宇的《金草莓》奪得，一心希望成為歌手的他，如願唱到屬於自己的歌︰「覺得自己好幸運，即使未必喺音樂上，希望喺本人嘅言語上都啟發到大家喺生活得到滿足感、會開心，希望自己有呢個能力。」

「優秀流行歌手大獎」共十位得獎歌手，排不分先後為AGA（江海迦）、 Gin Lee（李幸倪）、周柏豪、容祖兒、許廷鏗、張敬軒、陳柏宇、陳奕迅、衛蘭及謝安琪。