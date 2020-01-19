做音樂為乜？菊梓喬想年輕人搵番夢想

菊梓喬憑《但願人長久》打入十大金曲之一，她憶述當日收到這首歌時，她身處汽車內，但個人、個心都好攰，接住她聽住呢首歌睇住份詞，她就喊了出來，她說：「係好自然，但個感覺好舒服。」

她覺得一生人好短，所有嘢都好快就過，過往做過好多嘢都有遺憾，正如這首歌所講，她說：「可能人嘅感情又好，自己好多情又好，我哋求啲咩啫，我嗰刻會好感觸。」說時也似想喊。

她坦言做歌手初心：「我真係好唔容易行到呢條路，好唔容易成為歌手，所以我覺得我做歌手最大原因，係想用我過往經歷嘅所有故事，去影響依家新一代年輕人，因為我知道佢哋好似我咁，一定會有迷失或者好沮喪時候，或者唔知自己夢想係乜嘢，我全部都經歷過，我比佢哋更迷失，更唔知自己想點，當我真係愛上音樂，我搵到自己個夢，我係好愛音樂嘅人，音樂大同，我會唱主題曲，會唱自己創作歌曲，我亦都會翻唱，只要係好嘅音樂，好嘅歌，我希望繼續唱落去。」

馮允謙獲CASH最佳創作歌手獎

歌手馮允謙獲十大中文金曲的CASH最佳創作歌手獎，他表示喜歡透過創作去抒發自已，當不開心的時候寫的歌曲也是不開心，認為音樂就是人生，已經融入日常生活。

至於AGA（江海迦）的《Tonight》獲金曲獎，她表示創作這首歌，因為看了一套電影《About Time》而獲得啟發：「一直好想寫關於時間嘅歌，以時間去講愛，係我第一次做呢種曲風，歌曲內容亦係我嘅愛情觀，係好奮不顧身，所以大家喜歡呢首歌，我特別開心。創作好重要，所以每首歌我都堅持自己寫，我將自己鍾意音樂類型mix and match，呢個係我希望可以帶到畀廣東樂壇。」