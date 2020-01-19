周柏豪升呢做爸爸　放棄自己畀晒下一代

歌手周柏豪憑《老少平安》而獲「十大金曲獎」之一，他講到該曲時表示：「一直好想擁有呢一個主題同願望，因為好多唔同事情同意外會發生。」他又講到自己近年的身份改變，心態亦隨之轉變：「由入行陽光男孩，到有自己家庭，依家成為爸爸好多想法唔同咗，以前所有嘢都係自己行先，後來就屋企先，依家放棄自己，畀晒自己下一代，音樂都係一樣，會因為自己經歷有所唔同感受，因為音樂同生活係掛勾，我都鍾意用人生經歷成為靈感寫落音槳，例如愛情、友情，所以聽我嘅歌就好容易知我將乜放喺首位。」

第五首「十大金曲獎」由樂隊Dear Jane的《2084》獲得，而第六首得獎歌為林二汶的《最後的信仰》，她自爆其歌的歌曲、歌詞是相隔10年才得到，因為當期時身邊有不少受情緒病困擾的好友，另外，又講到香港創意無限，希望可以放進音樂裏。

而許廷鏗的《我們與愛的距離》也是十大金曲之一，他指這首歌其實不止講愛侶之間，也可以關於每段關係，他引述歌詞：「這距離如風箏，將斷未斷」並說﹕「好多關係都係咁，有時我好執着某啲關係，但正如歌詞入面所講『你所給我其實未問過我』、『我所給你何嘗沒有差錯』，其實每段關係環環相扣，到依家我仲喺摸索中。」

頒發「最佳中文唱片獎」，男歌手得主是張敬軒的《Senses Inherited》、女歌手得主是菊梓喬的《但願人長久》、而樂隊得主則是RubberBand的《Hours》。而「優秀流行國語歌曲獎」金、銀、銅獎分別由周杰倫的《說好不哭》、李幸倪的《孤獨門口》及衛蘭的《所以我愛》獲得。