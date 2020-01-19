冧莊奪男歌手獎！軒仔得獎只聞聲唔見人

「第42屆十大中文金曲」頒發第九首的「十大金曲獎」，由張敬軒的《百年樹木》獲得，他表示得獎曲是紀念一班10年前就聽《櫻花樹下》的歌迷︰「點樣可以放低10年前嘅嗰份執着？但社會偏偏會係令大家喺10年後乖乖咁放低。」值得一提的是，軒仔於四大頒獎典禮都「從缺」，即使今晚頒獎禮以特備節目形式播出，與各得獎歌手進行訪談，但軒仔依然都冇「露面」，只謹以聲帶暢談對得獎歌的感受。另外，軒仔冧莊奪得「最優秀流行歌手大獎」的男歌手大獎。

Kay連續兩年獲「最優秀流行歌手大獎」

至於「最優秀流行歌手大獎」女歌手得主是謝安琪，連續兩年獲此殊榮的她表示2019年認識自己更多，又指開了一個與眾不同不同的演唱會，得多不同的回響︰「好享受當下感覺，原本有一Part我係要彈琴，但我可以發脾氣唔彈就唔彈。」又指冇諗過創作可以牽動大家有不同情緒，威力甚大。亦因與麥浚龍製作唱片《The Album》，Kay指生活上就好似多了一個虛構人物「浦銘心」長期同行，令自己更有正能量，更坦言當中都有放予自己真實情感。

「最佳樂隊/組合獎」的金、銀、銅得主分別是RubberBand、Dear Jane及小塵埃。