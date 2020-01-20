姊弟戀開花結果　賴弘國擲銀彈冧老婆

現今「姊弟戀」非常普遍，圈中亦有多對夫婦無懼年齡差距，發動愛的力量，與另一半打造幸福家庭，希望同偕到老！

鍾欣潼 賴弘國

相差5歲的鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國於2018年結婚，賴弘國是圈中的「寵妻號」，全因他曾說過每天會向太太說讚美的說話，又會將自己的信用卡給太太任刷！他們結婚一周年時，賴弘國更送上一個價值不菲的限量版手袋給太太：「錢再賺就有了，老婆只得一個。」以甜蜜情話保鮮愛情。

楊怡 羅仲謙

40歲的楊怡與35歲的羅仲謙於2016年拉埋天窗，婚後為了太太能夠享福，謙仔主力賺錢，更寧願辛苦亦只想太太安心休息。2017年時楊怡在上海演出舞台劇，當時謙仔越洋送了一個寫着「楊怡老婆」的花牌支持演出。翌年情人節，他在包場的戲院突然送上一大紮花給太太，以浪漫招數感動楊怡。

鍾麗緹 張倫碩

49歲的鍾麗緹於2016年下嫁細12歲的張倫碩，男方對她的三位女兒視如己出，更曾帶細女拍攝節目《爸爸去哪兒》，表現暖爸一面。兩夫妻非常恩愛，每逢對方生日或結婚周年，亦會為對方炮製驚喜。早前一直有傳鍾麗緹為生第4胎全力打針，被網民發文指她靠食激素藥物增加成孕機會，令張倫碩嬲爆發文反擊怒斥對方造謠，發揮護妻本色。