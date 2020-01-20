多功能老婆出招　楊千嬅教粉絲姊弟戀保鮮法

唱得又演得嘅《多功能老婆》楊千嬅踩入《我和星星有個約會》，教粉絲Yumi「姊弟戀」保鮮法！劇中飾演藍飛嘅佢同Oppa周柏豪一段「姊弟戀」係sweet到漏，現實生活嘅千嬅同樣有個細自己五年老公丁子高，戲裏戲外嘅愛情生活都係咁溫馨甜蜜！今次千嬅帶Yumi入廚傳授整蛋糕冧招術，教佢同老公點樣相處！

整餅爆笑彈

整餅過程中，千嬅似拍緊喜劇咁，發揮大笑姑婆本色，佢大讚在場𥄫實嘅蛋糕師傅：「嘩，師傅，你好定！」師傅即搞笑自爆：「企喺你隔籬好震，有少少手震。」千嬅搞鬼話要行過啲，師傅幫佢執靚個蛋糕，千嬅識做話：「好似賣得。」師傅都賣口乖：「剩係你企隔籬已經賣得。」到佢落手唧忌廉時仲不停講笑，連佢自己都忍唔住笑，究竟佢笑乜呢？

仔仔都入廚

當日千嬅自學整蛋糕，全因為佗B喺屋企好悶，所以就搞呢樣搞嗰樣，連麵包都識整，佢仔仔Torres都遺傳咗媽咪鍾意入廚嘅細胞，佢話Torros細細個就有個小志願，莫非佢想做媽咪爹哋接班人當歌手？還是做演員？即刻click入嚟睇片咪知道囉！

場地：詩餅坊Cake's Secrets

髮型：Vic Kwan@ii Alchemy Hair & Nail

化妝：Ling Chan