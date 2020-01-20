東方日報C1：楊千嬅用靈魂傾偈保鮮「姊弟戀」

「多功能老婆」楊千嬅在電視劇中與「Oppa榮浩田」的「姊弟戀」相當甜蜜，如同現實生活中千嬅與老公丁子高一樣幸福滿瀉，就連粉絲Yumi也以偶像做人辦，千嬅不但傳授整餅冧招，更教粉絲保鮮「姊弟戀」的秘方。

歌影后集於一身的千嬅應本報邀請為東網自家炮製的《我和星星有個約會》節目擔任嘉賓，出得廳堂得入廚房的她親教來自澳門的新任人妻鐵粉Yumi整蛋糕，Yumi說：「啱啱結婚，我好想親手整蛋糕送畀老公。」連千嬅都大叫「好sweet！」最搞笑千嬅見到Yumi這個靚女，最初還擺烏龍以為她在餅店打工，非常爆笑！千嬅覺得識整蛋糕的女子感覺溫婉、有氣質，她自嘲說：「你知我個樣啦，生完小朋友之後學識整甜品，依家加咗一分母愛喺塊面度。」

唔好變咗老奉

千嬅與比她年輕五歲的丁子高已結婚十年，Yumi的老公同樣比她細兩歲：「丁生都係細過你，你做嘅嘢我好相信，跟住發覺揀細過自己嘅老公係得嘅。」千嬅坦言以前社會一些傳統家庭可能會緊張年紀的事，但她覺得：「兩個人生活溝通到咪得囉，細過自己又好、大過又好，都要兼顧好平衡，唔好結咗婚就變成老奉，要有個責任。」她又分享與丁生婚姻「保鮮法」，她坦言婚姻是一輩子的學問：「我同丁生都好明白，大家喺性格上好需要有互補不足嘅地方，互相包容去成就一個幸福嘅家庭，所以大家成日要有溝通，因為每個人性格唔一樣，必需要付出耐性，真係要用靈魂去傾偈，得閒可以用一個朋友身份坐低去傾吓，講吓大家感受，互相為一個家庭努力落去。」

「糕」手過兩招

對紫色情有獨鍾的千嬅，不但穿上紫色衞衣，還染了紫紅色頭髮，更教Yumi整紫薯蛋糕，在整蛋糕過程中，餅店師傅間中會從旁指導，而千嬅手勢熟練，Yumi全程跟住去做，更獲千嬅讚賞：「你啲手勢都好專業。」千嬅囝囝Torres都愛入廚整蛋糕，曾經在工人姐姐幫手下整蛋糕給她吃，千嬅爆囝囝志願是做廚師，更加以鼓勵說：「佢真係咁講，佢想做廚師，我話好呀，小朋友有夢想係好事，最緊要係決定咗咁做，就要做到同做得好好。」她最後更以過來人身份提醒Yumi想生小朋友就要趁早：「我就冇辦法，我係高齡產婦！當然你要諗清楚，但正面啲去諗，有咗小朋友你做乜都醒神，夫婦二人亦會有共同話題同目標，嗰種快樂係第二種快樂。」

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