公器私用？唐貝詩邀薛世恒合唱貪靚仔

藝人唐貝詩（Lydia）昨晚擔任《張之珏群星慈善音樂夜》的表演嘉賓，她邀得薛世恒（Daniel）與她合唱《星聲夢裏人》內的其中一首歌《City of Stars》，並以舞台劇效果呈現，向音樂會主角兼舞台劇名導演張之珏致敬。

練歌練足三個星期

Lydia首次公開表演唱歌，還要同時演戲，令她十分緊張，所以事前相約Daniel一齊跟老師學唱歌，又邀請演藝畢業的公司新人蔡浩洋（Andy）為他們排練，以免失禮，她說：「之前知道要唱歌我好擔心，始終唔係自己強項，不過作為一個演員，一定要多方面嘗試，多謝唱歌老師同Andy幫手，佢哋真係好用心教導。」為了今次演出，足足花了三個星期排練和練歌。

與薛世恒默契十足

問她為何會邀請Daniel合作？她笑說：「我哋一直都係好朋友，我覺得同《星聲夢裏人》嘅男主角有啲似，好靚仔又有才華。」她大讚二人合作擦出火花，表演時二人會充滿默契地做出一些甜蜜動作，但綵排時大家並沒有夾定。而現場反應相當好，她聽到大家掌聲後即鬆一口氣。完成表演後，她即在後台四處集郵：「有好多有分量嘅前輩喺現場，好似何家勁、南紅、張達明等等，好難得有機會見到佢哋，當然要集郵開心share。」而她亦首次與同公司的男新人Andy合作，她大讚Andy是個很有演藝天分的人，希望將來可以在影視上有更多合作。