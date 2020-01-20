潮文變官方文　政府月刊教人點娶劉亦菲？

現年32歲大陸女星劉亦菲至出道就享有「神仙姊姊」嘅美名，唔使講都知佢仙氣十足，佢扮嘅「小龍女」成為一代經典！做得女神死忠粉都唔會少，即使近排佢被指腫咗成個碼，不過都冇阻女神之位，近日更有一份自稱為中國唯一嘅「宣傳依法行政的大型綜合性法制半月刊」《政府法制》刊登咗一篇《本人娶劉亦菲的可行性報告》，即時引起網民興趣！

該篇文章寫到：「尊敬的領導：首先鄙人要嚴正申明，鄙人的感情是非常真摯的！鄙人的身世也是絕對清白的！鄙人每次見到劉亦菲嬌美的面容都驚為天人：此女只應天上有，人間哪得幾回見！鄙人對伊的感情蒼天可鑑！天可崩，地可裂，此情不可滅！鄙人嘔心瀝血耗時7200秒，翻遍諸多法律文獻，綜合運用多種研究方法，最後終於得出以下劉亦菲成為我老婆的可行性研究成果……」有大陸媒體就此文章向該期刊查詢，對方就指係該文章乃幽默類內容，不過幽默類文摘非月刊的常見文章。

不過原來呢篇作者不詳嘅《本人娶劉亦菲的可行性報告》，早在2006年時就喺大陸某網上討論區出現，當時貼文題目為《我想娶劉亦菲的可行性報告》，而今次被刊登嘅文章就同當時嘅潮文內容大致一樣、略有不同。