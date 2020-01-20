阿Sa肖像被侵權　英皇發聲明保留追究權利

英皇藝人蔡卓妍（阿Sa）因其肖像被用在一個食品宣傳上，所屬公司英皇娛樂發出聲明指該食品商家侵權，會保留追究權利。內地消息指英皇娛樂於中午時份發布嚴正聲明，稱近日有商家侵犯旗下藝人蔡卓妍肖像權和姓名權的現象發生，將已嚴重侵害蔡卓妍的權利，公司及蔡卓妍將保留一切法律追究權利。

有關聲明內容如下：

「鑑於我司近日發現於微博平台上有用戶未經授權使用含我司旗下藝人蔡卓妍小姐（下稱「蔡卓妍小姐」）姓名及肖像等個人元素的宣傳物料藉此為「臻源國際」（下稱「該公司」）旗下之「藍莓果燃多」（下稱「該產品」）作商業性宣傳及推廣。

我司及蔡卓妍小姐對此予以高度關注，特此嚴正聲明：我司及蔡卓妍小姐從未授權任何人士、公司及組織使用蔡卓妍小姐姓名及肖像等元素為該產品及/或該公司旗下之任何其他產品作任何形式之宣傳或與其有任何形式的合作關係。此等行為實為誤導消費者，且已嚴重侵害我司及蔡卓妍小姐的權利。

鑑於是次事件有人利用蔡卓妍小姐之良好聲譽作宣傳，以圖誤導大眾，我司及蔡卓妍小姐對此予以高度關注。對有笑關發布不實廣告可能導致我司及蔡卓妍小姐的住何損失，我司及蔡卓妍小姐保留一切法律追究權利。

以免有消費者不小心誤導此等不良商戶的宣傳陷阱，懇請各界及粉絲如於任何平台上發現含蔡卓妍小姐姓名及肖像等個人元素的該產品及/或該公司旗下任何產品的宣傳物料，請盡快將相關詳細資料電部至Enquiry@ceg.zone或私信至官方微博（＠英皇娛樂－北京）以便我司採取進一步的行動。」