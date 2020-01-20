互笠高帽　陳健安馮允謙齊齊拎獎勁激動

歌手陳健安（On仔）和馮允謙（Jay）在「十大中文金曲頒獎禮」中獲獎，其唱片公司特別為兩人舉行慶功宴，出席歌手還有鄧小巧、梁釗峰及樂隊Nowhere Boys等。Jay踏入2020年開始大豐收，繼冠軍歌《尋找白金漢》及新唱片《DETOUR》大獲好評，得「CASH最佳創作歌手獎」時他心情十分激動；而On仔亦得到「最佳進步獎金獎」，引證他過去一年的努力，亦為他2月28日將在伊館舉行的首個個人演唱會打下強心針。

當Jay手握獎項時，仍有點不敢相信並激動地說：「係咪真㗎？」直至身邊同事多次確定，他才平復心情，而跟他一同獲獎的On仔亦恭喜他，並直言很喜歡聽他唱歌，On仔説：「首先要恭喜Jay，我好鍾意聽你唱歌，所以好開心可以見到你攞獎。」而Jay亦識英雄重英雄地回應自己也很喜歡聽On仔唱歌，他說：「好開心好感恩我可以得到呢個創作歌手獎，作為一個創作人，今年咁多隻歌我都好落力寫，好多謝公司每首歌都非常落力催谷宣傳，感覺自己好幸運。我會更加努力去寫多啲歌，希望可以好快開演唱會啦。」

在過去兩個頒獎禮頻頻獲獎的On仔心存感激説：「好開心攞到『十大中文金曲最佳進步獎金獎』，要多謝每一個有播我歌嘅DJ，呢個係我第一個該台攞嘅個人獎項，進步獎對我意義好大，呢個名令我諗番起單飛發展呢兩年，最大嘅進步係認識多咗自己，更清楚知道自己嚟到呢個宇宙嘅價值係乜嘢，喺過程中遇到好多低谷與痛苦，然後慢慢發現呢啲感受會返去自己度。所以呢兩年我真正體會乜嘢係跳出comfort zone（舒適圈），單飛發展我會形容為一個拆爛再重組嘅旅程，我希望我可以不停跳出comfort zone，不停咁拆解再重組，從而變得更加好。」