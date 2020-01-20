妹夫被拉橫額唱衰　楊秀惠受牽連發嚴正聲明

現年35歲的楊秀惠（Vivien）去年孖住細妹Fiona上載慶祝照片，為平安夜生日的哥哥隔空賀壽，足證她們兄弟姊妹感情極佳！今日電視城外，有人拉起橫額唱衰Fiona的老公，事件更牽涉到楊秀惠開設之美容公司，東網就此事致電Vivien，但她的電話飛去留言信箱。

楊秀惠其後發出嚴正聲明：「過去十幾年一直在香港努力工作拍劇及做生意，對於妹妹真正生活並不了解，亦從沒有過問她的家事，而妹夫亦只是見過一次，完完全全不熟識。一些來歷不明的傳單對這位妹夫指控非常嚴重，不知是與他人在商業上的糾紛或金錢上的拗撬，我真的是毫無頭緒，亦無從查證，被牽涉當中，只感覺十分無辜。

至於我成立的美容生意，多年來也是一步一步默默地耕耘得來，公司一分一亳也是由我一個人獨資，妹妹沒有投資過任何資金，亦沒有參與公司任何職務，對於這些傳單的指控，把我多年來的努力，完全抹殺，對我是非常不公平，亦完全不是事實，我會保持法律追究權利。而我本人非常憎恨任何老千及詐騙集團犯案，如果我知道有任何違法問題，一定會大義滅親，絕不姑息！請各位的華洋轇輵，不要把我牽涉當中！謝謝」