《大醬園》劇透：何廣沛險害朱晨麗喪命

第一集 (01/20)

佛山萬冠園當家萬啟山，寄語萬家上下齊心合力做好醬園生意。啟山（吳岱融飾）之子卓楓（何廣沛飾）卻無心工作，常與師傅華歌玩樂。卓樟（李日昇飾）、卓榆（吳卓衡飾）、卓楓堂兄弟打大架，打翻製醬原材料。二老爺啟石（鄭子誠飾）提議透過中介人另尋貨源，啟山知他從中牟利卻不揭穿。女巡城馬夏小滿（朱晨麗飾）偕葉細么（龔嘉欣飾）接下卓楓的運單卻差點喪命，自此與卓楓結怨。卓楓無意間得罪醬油代理洪天佑，卓楓與堂兄卓楠營造場境欲討好天佑，反令他受傷……醫生提議啟山到省城檢查，啟山卻未能放心將醬園交給各人。

第二集 (01/21)

卓楓用小滿的單車車追截竊匪，二人關係火上加油。啟石責三弟啟川（陳嘉輝飾）盜用公款，啟山夫人席德容（龔慈恩飾）因此揭發啟石亦有此意圖。啟石不滿德容處理手法，謊稱夫人趙靈素（車婉婉飾）疑被綁票，得四老爺啟江（徐 榮飾）獻計，啟石只能坦白。卓楓試槍時誤傷細么，將她送到前軍人張勇住處。靈素以為張勇（張達倫飾）與三太太張笑瑩（郭少芸飾）鬼混，叫齊夫人們往捉姦，德容因此見識到小滿的潑辣。天突然下雨，啟石不滿德容偏心而置之不理，終令園內豉油被淋濕。啟山遇上卓楓玩陀螺，想出解決辦法。

第三集 (01/22)

專員高兆榮（袁文傑飾）來佛山到任，點名要求萬家接待，啟山為此押後到省城檢查。小滿及細么慨嘆打甚麼工都失業，小滿決心要做醬油學徒，製出醬油闖名堂！小滿又與卓楓口角，意外令卓楓掉進水井，求救無門。同業福永昌當家劉敬業（李國麟飾）破壞接待儀式，卓楓及時出現阻止危機發生，卓楠亦救了差點受傷的兆榮之妹雙雙（江嘉敏飾）。場內多人吃下醬油雞後感不適，兆榮要撤查事件。卓楓懷疑是替工小滿、細么下毒，小滿要求三日時間查出真相，還希望啟山答應一件事。

第四集 (01/23)

小滿為查毒醬油雞事件深入萬冠園廚房，卻因太餓而暈倒，嗜賭的廚娘湘天娥因賭輸了而收留她。敬業高調搶萬冠園生意，卓楓與小滿因此有跟蹤目標，卻發現對方並非下毒真兇。小滿記得細么講過的蛛絲馬迹，循此方向終用計引得真兇現身。案件了結，小滿要求啟山讓她加入萬冠園做學徒，此舉令醬園主管姜二更不勝其煩，啟山卻因承諾未能辭退小滿、細么。二更一視同仁，安排兩女與男學徒同住一房，細么心想離開，但小滿仍為脫貧而堅持下去。

第五集 (01/24)

啟江把廣告圖交給細么送到火車站，細么途中遇上意圖不軌的敬業幼子劉星威（阮政峰飾），雖脫險卻不慎丟失廣告圖。翌日，敬業為廣告畫揭幕，細么面臨問責，還被星威冤枉她出賣醬園，啟山當機立斷辭退細么與小滿。雙雙帶證據到萬家，為兩女平反。啟江的外遇到醬園討債，小滿認定該女子是妓女，打算晚上把該女子的賣身契搶過來，卓楓口中不願意一同行動，最終還是齊為啟江解困。啟山五妹玉鶯（楊卓娜飾）被指剋死夫君而被劉家休掉，啟江衝動往找劉家人算帳……