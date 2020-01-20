《黃金有罪》劇透：敏婷情不自禁咀帶喜

第十一集 (01/20)

明月（陳自瑤飾）、昊峰（黃智賢飾）不歡而散，昊兒勸明月返回加拿大暫住，明月痛心。木桐（張兆輝飾）得悉興建中的屯門公路內幕消息，遂建議昊峰另起爐灶，盡快收購附近魚塘地，昊峰希望藉此翻身。豈料，木桐洽購魚塘地時卻被昊山捷足先登，他與昊峰不惜一切要反敗為勝……柱國（張達倫飾）成功獲廉署取錄，鼓起勇氣向敏晶（姚子羚飾）表白，惜被敏晶拒絕；永進以為敏晶對自己有意思。木桐使計成功收購魚塘地，昊峰成功贏回一仗，信守承諾，將魚塘地賺得的錢分予木桐，他終賺到人生第一桶金。

第十二集 (01/21)

昊峰當上總經理，意氣風發。昊兒伺機着明月回家，明月與昊峰言歸於好。昊峰重用木桐，惜木桐有意自立門戶，惟不願得失昊峰，苦思良策。敏晶一家為柱國餞行，莉莉（劉芷希飾）卻上門為永進煮飯。永進（蕭正楠飾）擔心敏晶誤會，向莉莉表明態度。敏婷（陳瀅飾）在股票市場上大賺一筆，情不自禁咀帶喜（洪永城飾），二人打得火熱。明月欲撮合木桐和昊兒，木桐目睹昊兒報復前夫的陰暗面，決定與她連成一線，終順利離開唐發。會計考試放榜，敏晶失落得在雨中大哭，與送傘的木桐邂逅。

第十三集 (01/22)

敏晶失業苦惱不已，木桐此時剛成立濚木集團大展拳腳，成功招攬永進與敏晶，三人由零開始打拚天下，從此建立深厚情誼。帶喜、敏婷成為情侶，一同回到福隆邨探望孫婆婆，誰知家中天花突然塌下，令孫婆婆受傷，因而揭發唐發興建鹹水樓。昊山心知不妙，暗中聯絡當年的工程判頭安叔，企圖掩飾真相。木桐的經營手法深不可測，濚木集團瞬間在市場茁壯，永進、敏晶對木桐深感佩服。永進與敏晶漸生情愫，敏晶卻不自知。

第十四集 (01/23)

福隆邨鹹水樓事件尚未解決，昊山卻向淑美大派定心丸。然而，由英國受訓回港的柱國正式接查此案。柱國約見昊峰和昊山，兩兄弟態度毫不合作，案件呈膠着狀態，直至安叔出現，柱國料事件會有突破。敏婷經常夜歸，敏晶與永進暗中跟蹤，發現敏婷與帶喜出入時鐘酒店……永杰（何廣沛飾）質問帶喜，見帶喜對敏婷付出真心，無奈退出三角關係。昊峰利用明月與安叔的關係，假意關心昊山，終得悉鹹水樓背後的真相。昊山被廉署拘捕，淑美（梁舜燕飾）激動下中風暈倒。

第十五集 (01/24)

淑美經搶救後度過危險期，昊山妻子溫麗萍到病房哭訴，明月內心有愧，反被昊峰警告切勿心軟。昊峰趁淑美病重，趁機自薦出任主席，終掌管唐發大權，更無情地將淑美及麗萍趕出唐家大宅。濚木業務蒸蒸日上，木桐決定向泰益財務借貸，並要帶永進、敏晶到泰國會見泰益高層。豈料永進的父親突然跌傷，木桐只好單獨與敏晶出發。敏晶首次出國，對泰國一切均感好奇。木桐、敏晶公幹完畢，突遭龍坤聯同手下尋仇，二人性命危在旦夕……