造假致解散收場　X1粉絲發起示威望CJ協助重組

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》（PD101）今年7月爆出造假風波，製作人安俊英與因涉詐騙及受賄等而被拘留，連累第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1停工近兩個月，雖然製作公司CJ ENM的代表理事許敏回上月舉行記招為造假一事道歉，更承諾會全力支援兩隊組合重啟活動，可惜X1各成員的事務所會能達成協議，組合於本月6日解散收場。

不少粉絲難以接受組合解散，多個星期內通過Hashtag運動及廣告表達希望X1重組的意見，而「支持X1組成新團體聯會」今日就發表公告，宣布組織會於後日早上11點至3點在CJ ENM大樓外示威，要求CJ履行承諾，為造假作出補償，協助希望重組的X1成員組成新男團重新活動。

而許敏回上月在記招上曾承諾會將《PD101》的收益捐出，CJ ENM方面今日透露將成立規模達253億韓圜、為期7年的音樂基金，會由獨立機關管理，基金將用作韓流市場發展。