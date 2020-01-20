林奕匡求籤易有BB　Aka爭住做契媽

歌手林奕匡（Phil）跟Aka為電台賀年節目唱歌仔，因為兩人都好老友，事前Aka仲到Phil屋企練歌，他們揀了唱「財神到」。Aka仲爆他們為另一個節目就去玩求籤：「我第一次見Phil面紅嘩怕醜。」因為Phil坦言求籤直接問生B問題，他覺得支籤幾準：「支籤話順利，但未有耐，我哋係計劃中，但唔係呢刻。（鼠BB？）未必！」Aka已經爭住契Phil個BB，但不要做契媽咁老，做契家姐。單身的Aka就求姻緣，簽文指她的真命天子年尾才出現，她笑說：「話要口渴先喎！呢年咩聚會都要出席。」因為指對象早已相識，不過可能之前有誤會，她笑說：「我會好積極㗎啦。」但平日她的聚會冇乜單身男仔，所以她都打定輸數，Phil即表示一定有機會，因最近有朋友在他的聚會中成功有拖拍，Aka聞言即說：「你應該要介紹我啦，咁我初一到初七都去你屋企。」

她坦言期待拍拖，尤其妹妹前日剛嫁，親友都催她結婚。Phil安慰她仲有時間同本錢，她透露妹妹香港會擺2場酒，返內地再擺一場，她會陪妹妹走足咁多場，笑言似做巡迴。被妹妹爬頭結婚，本應要捐褲浪，但Aka唔畀妹妹捐她褲浪，最後改在門口貼上紅布取代，她說：「妹妹驚我介意，就呃佢唔夠高貼，叫我幫手，貼完先話我知！」見到妹妹出嫁，她仲忍不住喊！