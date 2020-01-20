爸爸被員工激入院　楊埕有感而發

藝人楊埕在社交網發文吐苦水，她表明自己身為家中長女，有責任要保護家人，遇到問題要挺身而出，並Hashtag有人「蝦到老人家入醫院」，並寫道：「由懂事一刻就被迫有種使命感，因為出世不久又多個妹妹，一會又多個弟弟，長輩經常叫家姐要讓細的。小時候天天爭寵，長大後莫名其妙保護家人的感覺愈來愈重，甚至我變了家中的帥氣哥哥，細細佬被打，我查晒學校打畀他們父母，拎齊晒武器到會所同小朋友理論，妹妹少女心我用經歷加小古惑教佢成長，父母更不用說，出動全世界也不會讓他好過，有膽的女生遠遠超越很多男生。」

楊埕接受東網電話訪問，始揭出原來一位在她父親公司任職多年的員工，行為出現問題，故她訴諸法律以求公義。楊埕指經營創業顧問公司的父親，對該員工一直悉心栽培：「嗰位員工細個就開始喺我爸爸公司做嘢，我爸爸待佢不薄，人工豐厚，仲資助佢去讀書、考專業資格，但近排呢位員工嘅行為令我睇唔過眼，之前佢同我爸爸爭執期間，仲激到我有心臟病嘅爸爸入院，我真係好激氣，覺得有人唔飲水思源。我有幾個細佬細妹，身為長女要保護家人，已經訴諸法律，為家人出口氣。」