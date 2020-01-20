邱晴天敵係老鼠　鍾晴：佢見到公仔都喊！

藝人邱晴（Mandy）與鍾晴（Karlie）不止名字相似，兩人還是美女學徒，亦先後做過兒童節目主持，因此常被別人將兩人的名字掉轉。「雙晴」趁農曆新年合體，一齊下廚炮製黃金朱古力蛋糕，寓意賺到盆滿缽滿，兩人恭賀大家：「食得是福，食極唔肥。」

今年是鼠年，亦是Mandy天敵之年，因為她非常害怕老鼠，Karlie對此深有體會：「有次拍兒童節目，我哋將個畀小朋友玩嘅老鼠公仔掟咗去佢嗰度，佢即場嚇到喊，仲喊咗好耐，我哋畀佢嚇到呆咗，以後都唔敢玩。」Mandy表示除了老鼠本尊外，見到老鼠相片以及跟老鼠相似的動物也會驚：「感覺老鼠好污糟，條尾又長，聽到啲之之聲都會毛管戙。」講到豬年，Mandy稱最難忘要算是抽中台慶大獎，是她人生中最大的獎。Karlie去年就突然健身上癮：「有一段時間操到好弗，過晒火，身體基能失調，搞到身體同情緒都唔好。」

至於新年願望，Mandy表示想跟Karlie再去旅行：「我哋之前一齊去過台灣，上次都幾驚險。」Karlie稱當時返港由於颱風關係，原定航班取消，她要急急重訂機票，但此時Mandy仍然掛住食，令她沒好氣，Mandy自言是佛系，遇緣而安型，而且有Karlie在身邊令她非常安心。至於Karlie就希望新一年可以有桃花以及可以變得更成熟：「我都唔細，唔想畀人覺得太細路女，想轉路線，所以計劃讀書同考滑水牌去增值自己。」

場地﹕BAKEBE（美麗華廣場）