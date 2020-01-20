爆周勵淇戀情　甄子丹叫王晶：唔使拍屎尿屁

「宇宙最強」甄子丹、王晶及張繼聰等晚上出席主演的新片《肥龍過江》首映禮，子丹獲太太與子女現身支持，場面熱鬧！談到今次合作，子丹謂：「我覺得晶哥其實好有潛能，唔使拍屎尿屁！」王晶回應：「呢個圈得兩個人可以叫我做戲，一個周星馳，另一個就係子丹！」

估到周勵淇有喜

身為女主角的周勵淇因懷孕而缺席宣傳，問子丹可有恭喜對方？他答：「我幾日前已經估到。（點解係估？）因為佢打畀我講到吞吞吐吐，梗係有啲嘢，所以我恭喜佢。其實拍緊戲嘅時候，佢都未有愛人，拍拍吓就有拖拍，當時我已經叫佢快手啲，生多幾件，呢件係人生好重要嘅事。」子丹自嘲不是對方代言人，細節應該留待周勵淇自己公布。

舉家荷里活度歲

談到今年賀歲片眾多，子丹卻未感壓力：「一套電影嘅成功與否唔係一個人可以決定，但過年應該開開心心，最好觀眾部部片都入場支持。」農曆新年期間，子丹一家將會飛往荷里活度假，並順道與當地製作人開會。

王晶使出肥螳螂

至於王晶開拍《倚天屠龍記》，有傳子丹將會接演，他回答：「我哋呢啲露一露面啫。（酬勞秒計？）我同王晶唔係講錢嘅。」他又指王晶拍《肥》片期間，被他迫令使出「肥螳螂招數」，打到上氣不接下氣：「點知佢愈拍愈肥，因為拍得辛苦佢又食多啲。」

談到過年後的工作，子丹透露將於導演羅志良合作，拍攝一部文藝片，將走遍多處地方取景，作出新挑戰。