閨房公開！沙律40歲行旺夫運　桃花位喺廁所

現年29歲、擁有33E魔鬼身材的藝人「沙律」張沛樂，過去一年實行多方面發展吸金，事業如意，但感情生活卻不太順遂，與演員男友林耀聲於去年底分手收場，結束3年情。趁着新春佳節，篤信風水命理的沙律邀請堪輿學家陳子才到她新家睇風水，為她指點迷津，務求鼠年行好運。講到新一年目標，沙律透露：「今年我要的起心肝減10磅，希望拍多啲廣告同電影，其實我好想有一個代表作，突破上一年嘅自己。」剛回復單身的她更自爆桃花旺多人追，但一直還未遇到理想對象。

陳師傅表示今年的文昌位及財位在沙律的睡房，她在鼠年的事業運不俗，名氣地位均提升，財源滾滾來。至於感情方面，即將踏入三字頭的沙律難免心急覓得真命天子，但師傅卻指桃花位落在洗手間，易沖走鞏固感情，因而批她最快也要等2至3年才有一段穩定的感情，所以建議她先努力賺錢，專注事業。她聞言即向眾多追求者喊話：「大家排吓隊先啦！」

此外，沙律提及經常被朋友笑她鼻大，不過陳師傅就叫她毋須擔心：「你嘅朋友觀察力有問題，你個整體面相比例正常，你鼻頭有肉代表40歲有旺夫運，將來老公財政能力都OK。」她聽到後立即鬆一口氣。