東方日報C1：黃心穎出關抑鬱暴瘦

黃心穎因偷食人夫許志安敗走美國8個月，於上月14日返回香港，期間足不出戶，閉關35日後，心穎前日終蒲頭出關，抑鬱暴瘦的她雙目無神、鎖骨凹陷，她離家後到香港仔，匆匆往樓上家居店購買擺設後極速回家，並預告農曆新年留港四出拜年！

去年4月，黃心穎背住男友馬國明，與許志安發生「安心偷食」事件，二人形象跌至谷底，心穎與馬國明分手收場，事業與愛情一鋪清袋，她更避走美國長達8個月，直至上月14日才返港爆喊認錯，當日見她明顯發福，包包面盡現。

喉頭鎖骨位凹陷

雖然當時有指她為有份主演的無綫劇集《丫鬟大聯盟》重見天日而返港「配合宣傳」，並為復出「試水溫」，但回港後心穎卻未有出席任何宣傳活動，心情抑鬱的她繼續潛水在家中閉關，只偶爾在社交網「現身」，包括甫旅行照片、布置聖誕樹等等，日前則上載自拍照，透露換了一頭齊蔭新髮型。

後日31歲生日的心穎，在港閉關足足35天，臨近牛一，終在前日下午3時許出關！戴上黑色口罩的她鬼祟落樓離開鯉魚門寓所後，急急閃上早已停泊於寓所外的七人車，然後直駛香港仔，下車時被問及復出一事，以及有否恭喜舊愛馬國明奪視帝等問題，心穎全程封嘴未有回應，只匆匆入𨋢。不過，「避世」逾月的她明顯比回港時消瘦不少，黑眼圈盡現，穿上開領格仔恤衫襯白色外套，身形顯得單薄，瘦得連喉頭及鎖骨位也凹陷，原本的包包面亦告消失，其黑色口罩更不時移位。

足不出戶姊送外賣

心穎前往該處一間樓上家居店，揀選不少小擺設後再往買狗糧，前後約半個小時多便離開，手持大堆戰利品的她見記者仍在守候，亦友善揮手打招呼，之後上車直返寓所。到埗時，記者再問她農曆新年有何節目？心穎聲線微弱的說：「都係去拜年啦！」提到馬國明表示曾與她聯絡，她即耍手示意不回應，然後步入大廈，期間引起一同等𨋢的男住客注意，心穎即時低頭，似不欲被認出。

由於心穎閉關多時，足不出戶，一日三餐都要家姐心美代勞，日前心美工作完畢，急急前往便利店購下大堆杯麵、薯片等食物，「人肉外賣」送上心穎寓所，記者追問有關心穎的情況，她都充耳不聞。

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