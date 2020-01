真人騷為咗收視真係冇乜底線,美國真人騷女星Kim Kardashian最近喺自己家族真人騷節目《Keeping Up With the Kardashians》就玩核突嘢,播佢幫妹妹Khloe擠暗瘡嘅過程出嚟!

不過Kim就唔多衞生,手套又唔戴徒手幫Khloe條頸擠暗瘡,而Khloe亦當然唔會錯過呢個黃金呃like機會,用手機影住自己條頸做直播,慘在啲人又鍾意睇呢。