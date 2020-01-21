【閃到盲】陳可辛宣傳新戲借機表白吳君如

鞏俐主演電影《奪冠》（前名《中國女排》）於北京舉行首映禮，導演陳可辛率領一班演員現身，陳可辛的另一半吳君如、李治廷以及有份主唱電影片尾曲的那英都有現身。

首映禮上，君如獲邀在台下發言，但陳可辛卻搶着說：「她說之前，我想先謝謝最重要的一個人，就是你，君如。」突如其來的「表白」，令全場氣氛熾熱，陳可辛還指：「拍電影《投名狀》時，我根本就快做逃兵，然後她（君如）飛來北京安慰我，叫我堅持下去，而拍這部電影，中間亦有很多矛盾，前幾天她都飛來陪我，解決所有問題，使我有信心，能夠走下去，所以非常謝謝。」

君如聽後先索一索鼻，然後表示：「I'm proud of you.」全場掌聲雷動，相當感人！之後，君如表示帶了「兒子」李治廷來，她還哽咽着指陪陳可辛就等於坐過山車一樣，一部電影的成功，真的不是一個人的功勞。

而君如好姊妹曾華倩則於社交網透露，自己特別地坐飛機到北京捧場，她指自己認識陳可辛幾十年，看完首映就跟他說，整部電影已經不是電影，好像是真人紀錄片一樣，很真實、很感動，並讚陳可辛的功力又升級了。