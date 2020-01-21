【娛場】林嘉欣望修姐妹情　林二汶曾受欺凌

影后林嘉欣和創作歌手林二汶看似「大纜都扯唔埋」，原來二人已經相識 14 年，講起當 初相識經過，竟然是相約看電影《性教育》，嘉欣回想後隨即爆笑。兩位一起成長、經歷人生高低，二汶親證嘉欣由少女到影后，直至現時成為媽媽，大讚嘉欣變得更開朗。二汶亦坦言由與盧凱彤組合 at17 至成為獨立歌手，為追求自己的夢想，要跳出舒適圈和負起更大責任，確實需要勇氣。

Elsa 愛莎女王金句: “Don’t be afraid to believe in yourself.”

身為兩女的媽媽，嘉欣陪囡囡看過無數次迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)，她笑 言兩姊妹是 Elsa 和 Anna 的真實版，大女 Kayla 個性似 Elsa 般謹慎，二女 Sofie 像 Anna 一樣充滿幹勁。她坦言自己看《魔雪奇緣》(Frozen)很感觸，特別是兩姊妹分開的時候，因為嘉欣還有三位姊妹，當年父母離異，她獨自跟媽媽移民加拿大，因而與三位姊妹分開成長，使她至今留下不少遺憾。在破碎家庭中成長的嘉欣，個性比較慢熱，「讀書時基本上全世界都知嗰個人鍾意我，我反而覺得嗰個男同學好似好唔鍾意我！」所以她都笑言自己未曾試過一見鍾情。

長髮公主金句: “Unlock the magic.”

小時候是「肥妹仔」的二汶朋友不多，而媽媽又因為怕她會太過討好朋友，所以曾經禁止 她外出，當時的感覺，就像電影《魔髮奇緣》的長髮公主 Rapunzel 般被與世隔絕。她回憶當時青少年時期的情緒不穩，更曾和媽媽為此爭執，後來有哥哥林一峰的陪伴，媽媽就十分放心。二汶回想與哥哥都有過不少浪漫的經歷，例如她與一峰曾經划艇時撞正黑雲，大家合力划回岸的事，難怪二汶會說：「如果我一生裡面要揀一個王子，嗰個就係我阿哥。」因為經常和一峰一起，二汶認識更多音樂人，更在 18 歲那年認識盧凱彤合組at17，開始歌手之路。

象徵 13 位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」，今年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而 一連 6 集【娛場】請來多位藝人，展現她們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡 的變身過程。今集登場的分別是甜美女神林嘉欣和靚聲歌手林二汶，想知道她們不為人知 的一面，立即收看【娛場】啦！