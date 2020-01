【娛場】林嘉欣望修姐妹情　林二汶曾受欺凌

影后林嘉欣和創作歌手林二汶看似「大纜都扯唔埋」,原來二人已經相識 14 年,講起當 初相識經過,竟然是相約看電影《性教育》,嘉欣回想後隨即爆笑。兩位一起成長、經歷人生高低,二汶親證嘉欣由少女到影后,直至現時成為媽媽,大讚嘉欣變得更開朗。二汶亦坦言由與盧凱彤組合 at17 至成為獨立歌手,為追求自己的夢想,要跳出舒適圈和負起更大責任,確實需要勇氣。

Elsa 愛莎女王金句: “Don’t be afraid to believe in yourself.”

身為兩女的媽媽,嘉欣陪囡囡看過無數次迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen),她笑 言兩姊妹是 Elsa 和 Anna 的真實版,大女 Kayla 個性似 Elsa 般謹慎,二女 Sofie 像 Anna 一樣充滿幹勁。她坦言自己看《魔雪奇緣》(Frozen)很感觸,特別是兩姊妹分開的時候,因為嘉欣還有三位姊妹,當年父母離異,她獨自跟媽媽移民加拿大,因而與三位姊妹分開成長,使她至今留下不少遺憾。在破碎家庭中成長的嘉欣,個性比較慢熱,「讀書時基本上全世界都知嗰個人鍾意我,我反而覺得嗰個男同學好似好唔鍾意我!」所以她都笑言自己未曾試過一見鍾情。

長髮公主金句: “Unlock the magic.”

小時候是「肥妹仔」的二汶朋友不多,而媽媽又因為怕她會太過討好朋友,所以曾經禁止 她外出,當時的感覺,就像電影《魔髮奇緣》的長髮公主 Rapunzel 般被與世隔絕。她回憶當時青少年時期的情緒不穩,更曾和媽媽為此爭執,後來有哥哥林一峰的陪伴,媽媽就十分放心。二汶回想與哥哥都有過不少浪漫的經歷,例如她與一峰曾經划艇時撞正黑雲,大家合力划回岸的事,難怪二汶會說:「如果我一生裡面要揀一個王子,嗰個就係我阿哥。」因為經常和一峰一起,二汶認識更多音樂人,更在 18 歲那年認識盧凱彤合組at17,開始歌手之路。

象徵 13 位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」,今年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而 一連 6 集【娛場】請來多位藝人,展現她們的公主特質和夢想,並且一同見證新城堡 的變身過程。今集登場的分別是甜美女神林嘉欣和靚聲歌手林二汶,想知道她們不為人知 的一面,立即收看【娛場】啦!