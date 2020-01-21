年廿八洗邋遢！On仔教你獨門秘方洗滌心靈

歌手梁釗峰（釗峰）跟同公司的陳健安（On仔）、馮允謙（Jay）、黃淑蔓（Feanna）、黎曉陽（Michael）、樂隊Nowhere Boys主音Van及結他手Ken趁明日「年廿八洗邋遢」表示除了在家中大掃除，還要洗滌心靈健康，重新迎接新一年。

黃淑蔓為馮允謙惡補習俗

幾位歌手因為年齡相近所以一向感情極佳，被形容為公司孻女的Feanna自從與Jay合唱《尋找白金漢之You're My Buckingham》後感情更加深厚親如兄妹，由於Jay在加拿大長大又不會看中文，Feanna就預先為他補習，解釋過年的意義及習俗，到埋位拍攝時Feanna就測試Jay問他年廿八有何習俗，Jay借用英文回答說：「係咪要清潔？something something邋遢？」令身邊的Feanna、釗峰及On仔都忍不住大笑。Feanna又爆肚問：「年廿八洗邋遢，咁你識唔識『邋遢』點寫？」令Jay不禁失笑說：「梗係唔知啦，咪玩我啦。」

釗峰寫歌放下執着

Feanna認為在家中大掃除，也可清走負能量，洗滌心靈健康，Jay即回應說：「我會選擇唱歌，唱歌係清走唔開心最好嘅方法。」而On仔就有獨門秘方：「有唔開心我建議你寫低佢，因為喺寫低嗰個過程入面，你會見到其實都唔係咁唔開心啫，然後再掉咗張紙佢，咁就會將啲衰嘢掉晒。」釗峰：「我積埋自己可能都唔知，直至有一排瞓得唔好，就知道可能自己壓力大，所以我之前就寫咗首《28天》，教自己有乜嘢都唔可以咁執着。」而年紀輕輕的Feanna直言自己沒有甚麼負能量：「我有乜都唔會積埋，瞓醒覺就唔記得晒。」

年初一唔可以着新衫？

之後大家也分享了自己的過年習俗，Jay説：「我唔知呢個啱唔啱，年初一就會着新衫。」豈料身旁的On仔立即一臉嚴肅地說：「吓，唔係好啱喎！好似唔可以㗎！」令Jay也突然懷疑起來，向Feanna問：「吓，唔着得㗎？佢係咪玩緊我呀？」Feanna說：「佢講笑啫，係得嘅。」又表示自己年三十晚年夜十二時，會一家人一起吃餃子，寓意團團圓圓，而釗峰則說：「年初一唔會沖涼洗頭，因為新年會帶嚟好運，唔可以第一日就將好運沖走。」On仔說：「我屋企習慣年三十晚碌柚葉沖涼，將所有唔好嘅事沖走晒佢。」