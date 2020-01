轉搞設計　陳奐仁預告今年夏天出自家單品

近年操得一身肌肉的歌手陳奐仁(Hanjin)早前參與一個拍攝,並於節目中教女主持Cathy(植詠珊)在新年期暴食後,仍做到收身效果的健康運動。Hanjin是新加坡人,他指香港與新加坡賀年不同之處是他們拜年時會帶兩個橙到親友家,拜年過後又會把橙帶走,不停換橙就是一個不同之處,而「撈起」也是新加坡人每年會食的傳統菜式。

Hanjin在鼠年更打算除了音樂、演藝發展外,展開一些與設計有關的事情,他說:「一切都係啱啱開始,自己同太太一直都有商量點樣去試、去做,都有諗過以之前推出《不求人大樂隊》公仔製作出唔同產品。只係上年為演唱會同唔同工作努力,先放低咗啫,我依家着手搵夥伴,已物色到一啲可行方案,期望今年夏天可以發動。」

踏入鼠年他推出新作品《Home is where the heart is》,這次的作品探討「家」這個主題:「家係咩呢?家就係心之所在。無論我哋身在處邊度,心上總有牽掛嘅人同關心嘅事。朋友家庭組成咗我哋生命嘅構圖,時光為呢幅構圖加上脈絡,編織出數之不盡動人嘅故事。」