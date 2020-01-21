轉搞設計　陳奐仁預告今年夏天出自家單品

近年操得一身肌肉的歌手陳奐仁（Hanjin）早前參與一個拍攝，並於節目中教女主持Cathy（植詠珊）在新年期暴食後，仍做到收身效果的健康運動。Hanjin是新加坡人，他指香港與新加坡賀年不同之處是他們拜年時會帶兩個橙到親友家，拜年過後又會把橙帶走，不停換橙就是一個不同之處，而「撈起」也是新加坡人每年會食的傳統菜式。

Hanjin在鼠年更打算除了音樂、演藝發展外，展開一些與設計有關的事情，他說：「一切都係啱啱開始，自己同太太一直都有商量點樣去試、去做，都有諗過以之前推出《不求人大樂隊》公仔製作出唔同產品。只係上年為演唱會同唔同工作努力，先放低咗啫，我依家着手搵夥伴，已物色到一啲可行方案，期望今年夏天可以發動。」

踏入鼠年他推出新作品《Home is where the heart is》，這次的作品探討「家」這個主題：「家係咩呢？家就係心之所在。無論我哋身在處邊度，心上總有牽掛嘅人同關心嘅事。朋友家庭組成咗我哋生命嘅構圖，時光為呢幅構圖加上脈絡，編織出數之不盡動人嘅故事。」