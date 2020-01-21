獲男友驚喜求婚　駱胤鳴質疑自己智商呻中計

歌手駱胤鳴早前宣布同男友會喺今年12月27日結婚，仲大爆影婚照時男友先記得求婚，不過就冇講嘢，令佢唔滿意兼唔收貨。話口未完，今日駱胤鳴就喺社交網宣布男友喺主題公園求婚，仲話男友搵埋佢成班老友包括麥美恩、許文軒、蘇可欣等幫手呃佢，令佢懷疑自己智商添！佢話：「我曾經以為男友是唯一會對我完全誠實的人。直到我見到我的好友們，逐個逐個欺騙我開始，我真心質疑自己的智商，怎麼會識穿不到這場驚天大陰謀，明明我日日都催促男友補求一次婚，然後我還是會上當。」

做麥美恩許文軒煙幕？

佢笑言自以為好聰明，但多疑嘅佢冇絲毫懷疑，仲搞笑話以為自己係麥美恩同許文軒嘅煙幕：「原來他們才是煙幕！男友暪住我一個月，串通我全部好友，為的就是跪下來再求一次婚，再給我一個機會拒絕他。」

有老公唔介意蠢一世

雖然有咁大個驚喜，但駱胤鳴依然好冷靜：「但我不爭氣，原諒我沒有如他預期中嚎哭不止，也沒有拒絕他。雖然不記得他講了甚麼（感激阿峰幫手拍下來）也不記得為甚麼戒指又戴不上去，但那一刻我知道，雖然他從來沒有承諾會給我再求一次婚，但他給予我他的全世界。」駱胤鳴話大家都問佢到底有冇識穿呢個求婚計劃，而疑心大嘅佢直言完全冇發現破綻，仲表示中計都唔可恥：「中計，多了個老公，我亦不介意蠢一世。」認真冧到爆！