鍾舒祺情人節補擺酒？鍾舒漫：冇人會嚟

歌手鍾舒漫（Sherman）及鍾舒祺（Sukie）出席「埋班作樂」音樂創作及製作人才培育計劃，計劃有6個監製導師、12個演唱單位及36個新一代音樂人參加。兩女表示來到才知自己與哪些曲、詞、編的新進音樂人配對，而她們配對的作曲是J.Arie（雷深如），Sherman笑言：「我同佢熟啲，所以安心同佢夾。（想叫佢哋寫啲有新鮮感嘅歌畀你哋？）唔只我哋，相信觀眾都想聽啲有新鮮感嘅歌。」但她自爆音樂上好多意見，笑言希望不要嚇親音樂人。Sukie都笑言自己好煩，但跟王雙駿合作的話就會信晒對方。兩人又自嘲是「麻煩兩姊妹」，雖然喜歡的音樂不同，但幸好不會為音樂吵架，反而生活上就常常吵架。

問到Sukie結婚後見少些可會少些吵架？兩女笑言：「我哋都仲係會日日打電話傾偈，唔傾會唔安樂，有一日唔傾就會好奇怪。」而問到Sukie何時擺酒？她表示下月：「上年情人節註冊，所以諗住一年後嘅情人節擺酒。（咁咪益咗老公送少份禮物？）哈哈，佢好聰明。」Sherman則笑言：「但我叫佢唔好情人節擺，冇人會嚟。」故Sukie表示會在情人節後一、兩天擺酒。問到Sherman送了甚麼大禮？她笑言沒有，Sukie即乘機「追數」，隨後正經謂：「佢幫我搞晒啲嘢，又睇場地同婚紗。」Sherman亦謂自己過目晒所有嘢，又笑言負責迎賓。