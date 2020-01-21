扮嘢天王！李靖筠爆陳家樂模仿學友城城最似

英皇電影《我的筍盤男友》將於賀歲檔公映，一眾演員陳家樂、李靖筠（Gladys）、林盛斌（阿Bob）、區永權、孫慧雪等早前齊齊亮相無綫音樂節目，並大唱金曲，大家事前秘密練兵。

家樂和Gladys獻唱《刻不容緩》，連日來更曲不離口，務求完美複製李克勤和容祖兒的經典，家樂謙稱：「其實我對自己的歌藝信心不大，當年參加新秀只是因為我的表演慾很強，老師和同學就以為我熱愛唱歌，於是代我報名而已。」

但Gladys對家樂的歌藝大表讚賞，談到《我的筍盤男友》最難忘的場面，Gladys表示其中一幕就是家樂模仿師兄謝霆鋒唱《玉蝴蝶》：「他在拍攝現場經常唱歌，大家都聽得好開心，在戲裏他演霸道總裁，開會途中這樣隔着手機唱歌給女朋友聽，真的好冧！」家樂卻指，最初並不想拍這場戲，他謂：「我在化妝、拍攝空檔，喜歡哼幾句輕鬆一吓，有時還會扮其他歌手搞吓笑，有次導演剛巧聽到，忽然靈機一觸，不如用這一招來冧女仔，結果臨時加了這場戲！」除了霆鋒，問家樂最愛扮那幾位歌手？Gladys搶答：「他還扮過張學友、郭富城，好似呀！」