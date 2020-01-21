JW自爆係女殺手　董嘉儀竟然嗌羨慕？

趁踏入鼠年之前，JW（王灝兒）孖師妹董嘉儀去維園年宵行個好運，兩位愛花之人一見到鮮花就心心眼，JW指每年都會行幾次才罷休：「因為我住附近，必定會買水仙、桃花。」又自爆是「女殺手」，殺價絕不嘴軟︰「買花最享受係講價，會等到最尾嗰日先嚟買，講吓啲意頭嘅說話就會成！爸爸係我嘅講價師傅，傳授啲厲害『真傳』過我，先由半價開始殺，再續啲減！」身旁的嘉儀露出一副羨慕模樣︰「我最唔在行就係講價，佢話幾多錢就幾多錢，所以媽咪都唔會畀我自己去買花，我都好鍾意水仙香味。」

除了買花行程之外，二人對食都有份「執着」，JW興奮指︰「一定會買冰糖士多啤梨食，因為係年宵先會見到，一嚟本身鍾意食甜嘢，二嚟咬落去個糖面係好脆。」而嘉儀就鍾意食風味小食碳燒魷魚︰「擺喺碳爐上面燒，好滋味！」原來嘉儀私下是女廚神，近年都會親自下廚整蘿蔔糕：「會放勁多臘腸，記得有年同朋友一次過整20底，切材料都切到手軟。」

講到新一年目標，入行10年的JW希望歌曲方面增加產量︰「上次出碟就已經係3年前，希望今年可以出隻大大碟，同埋搞個音樂會，多謝Fans一直以嚟支持自己。」而剛考到瑜伽導師牌的嘉儀就話希望可以開班，又想拍更多瑜伽、煮食片擺上網同Fans分享。

JW 服裝： ETRO

董嘉儀服裝： Love, Bonito