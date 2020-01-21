李蘭迪仙女「吹脹」　三猛男擔梯扮公主抱

現年20歲的李蘭迪屬多產女星，10歲已踏足電影圈，曾參演《富春山居圖》、《少年棋王》及《無心法師II》等20多部作品，去年拍古裝劇《夢回》飾演女一「茗薇」。她在微博甫出古裝造型後，瞬間升級為網友熱話，被讚清純如「仙女下凡」，更有網友指其古典美更勝《倚天屠龍記》的「最美趙敏」陳鈺琪和「最索周芷若」祝緒丹。

不過，刹那光輝不代表永恒，拍劇初期只有近90磅的她，如中了「不瘦降」般愈拍愈重磅，由「刀削面」變「豬油包」，身形更暴脹成「米芝蓮」，被網友嘲為「最肥女主角」。當中最令人熱議是有一場戲要內地型男辛雲來在雪地上「公主抱」她，鏡頭前浪漫唯美，但背後蝦碌的拍攝過程令人睇到面紅。

早前在網上流出拍攝花絮片，昂藏六呎的辛雲來嘗試一手抱起目測愈130磅的李蘭迪，顯得相當有難度，不是抱起一秒即放下，就是一抱起就向前仆，之後有多一位男工作人員協力，但均告多次失敗，場面超尷尬！連李蘭迪也忍不住跟辛雲來說：「這樣讓我很沒面子。」拍到辛雲來亦近乎崩潰，劇組惟有安排李蘭迪坐在一條長摺梯上，再出動兩位不出鏡的男工作人員抬梯，配合辛雲來「抱起」的動作及步速，巧妙地完成鏡頭。

兩個月速減40磅

事後，李蘭迪受訪時說：「整個戲的戲份特別大，日夜顛倒，導致內分泌失調。」又表示拍戲期間已努力減磅，每天只食水烚菜，並笑言：「快吃到變綠了，也瘦不下來。」而辛雲來有風度地為她說好話，指天寒地凍，是厚戲服太重，雪地滑很難行，加上他自己之前拍策騎戲撞傷手，才無力抱起。至於可覺得女主角重磅？他說：「不重，青春少女的正常體重，只怪我沒有好好鍛煉身體。」煞科後，李蘭迪努力做運動及節食，兩個月內極速減了約40磅，回復「少女身」的她更跟唐詩詠撞樣。