郭奕芯年廿八洗邋遢　慘遭媽媽彈鐘！

藝人郭奕芯（Ashina） 乃獨生女，從小受父母呵護，任何事情也為她安排妥當，絕對溫室中長大，即使思想傳統的她欲於農曆年前幫忙屋企大掃除，但卻像遭母親「彈鐘」，Ashina惟有趁農曆年廿八自我大掃除，力谷33C上圍洗邋遢！

生於傳統家庭的Ashina每年也會與父母聚首一堂食團年飯，雖然一家僅得三口，但郭媽媽也堅持下廚，當中定必有蠔豉髮菜炆冬菇，取其好事及發財意頭，Ashina笑指母親一向責任感及衞生感重，除了凡事親力親為，就連大掃除也絕不假手於人，往往她欲盡一分棉力，最終也會被拒諸門外，她說 ：「佢真係好誇張，每日早上都會拖地、吸塵同掃地，去旅行都係咁，幾點起身都會做，就算唔係年廿八都係咁。」面對被母親連番彈鐘 ，Ashina惟有自我洗邋遢，她說：「我習慣年廿八前一日洗頭，雖然媽咪唔使我幫手大掃除，但我都會執自己個房，通常執好多唔要嘅衫。（滿意舊年成續？）我豬年犯太歲，不過都拍咗幾部電影，又參加咗個烹飪節目，希望新一年財運會更好。」

談到來年展望，Ashina進擊的表示想搵更多錢，亦開始增值自己，報讀泰拳及電影特技課程，實行填表自己時間，單身一年多的她，笑指現階段不一定要有男人：「隨緣啦！依家揀事業，唔會特別去拜神求姻緣。」