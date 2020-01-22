東方日報C1：馮盈盈貼大床甩愛巢放租3萬3

藝人馮盈盈去年突然爆出分手，有份畀首期、與醫生男友同居的物業，近日被發現在網上放租，未知是否搬得太急，單位內的廚具甚至昔日「愛的禮物」全部留低，「大贈送」留給租客處理！據知，放租價比同類樓盤便宜，相信務求盡快處理單位，搵人幫手供樓！

馮盈盈與醫生男友Martin拍拖四年，更去到買樓兼同居試婚的階段，可惜最終因「相見好同住難」，去年底突然宣布分手，不少網民都戥兩人未能走到最後而感可惜！去年，Martin一擲千萬於何文田置業，並與盈盈同居，當時她受訪時自爆有份畀「愛巢」的首期，但業主名一欄卻沒有名字，由男友負責供樓，自己則負責水電煤及日常生活開支。如今分手並各自搬返屋企，盈盈曾表示正苦惱如何處理 「愛巢」，答案近日終揭盅，原來是將單位放租！

家具乜都唔搬

記者最近在一個租樓 網頁發現，盈盈與男友的同居單位正在放租，這個面積565呎、2房2廳連500呎天台的特色戶叫價月租33,000元。從網頁提供的單位照片以及放租價比普遍的平作推斷，兩人應該搬得相當趕急，廚房內的砂煲罌罉未有攞走之餘，客廳仍擺放着幾個粉紅色已漏氣的心心氣球，相信是擔心再見這些拍拖一事一物會觸景傷情，所以專登不帶走，任由「回憶」唏噓地留在單位內！

單位連家具放租，連她花盡心思去購置的梳化與掛畫、甚至大床都沒有搬走。 盈盈最終選擇先將單位放租而非變賣，實屬明 智之舉，皆因近半年樓價不斷有向下「尋底」的趨 勢，現時價位回落到去年3月時的水平，所以暫時放租「睇定啲」。如今四年情盡，有指「導火線」是她跟張頴康於《解決師》的浴室濕吻戲，亦有傳男方曾求婚，但被事業心重的她拒絕，結果「婚」不成「分」。

開餐冇厘心機

愛情失意，盈盈積極地為劇集《逆天奇案》開工，該劇日前煞科，她留言感激拍檔陳展鵬的包容：「感激展鵬這五個月來，對我的指導和包容，抱歉我貫徹戲裏戲外，都不時激到你哭笑不得，但能夠跟你合作，是我榮幸。」還指很期待劇集出街，令大家可以看到兩人戲中的角色「森Sir」與「Anna」的故事。

除了劇接劇極為忙碌，盈盈仍有綜藝節目在身，日前被發現驅車返將軍澳電視城錄影。拍攝至中段時，她與陸浩明等拍檔往餐廳醫肚，但全程冇厘心機、笑容欠奉，吃了一會便匆匆再入廠！由於當日要錄影至深夜，她其後吩咐一名男友人先將其座駕駛走。

劉佩玥「泰」熱開工中暑

馮盈盈甩拖後寄情工作，日前聯同陳展鵬、劉佩玥（Moon）、張彥博、張頴康及米雪等到泰國為無綫新劇《逆天奇案》取景，見眾人玩得開心，反而盈盈有別於平時的佻脫，表現得有點落寞，但仍落力拍攝。

當地天氣炎熱，拍攝過程並不輕鬆，Moon還拍到中暑發燒：「泰國係我嘅主景，所以日日都要開工，凌晨四點就開始化妝，所以冇乜點玩！有場戲我仲要喺烈日當空下跳舞，搞到有少少中暑同發燒，但之後都頂得住繼續拍，好彩出咗身汗隔日又冇事。最開心係米雪姐好照顧我，成日夾魚畀我食。」

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