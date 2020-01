藝人胡杏兒婚後生咗兩個可愛囝囝李奕霆(Brendan)同李奕霖(Ryan),不時喺社交網大晒兩個仔嘅萌樣,呢日佢又分享一段同Brendan食快餐嘅片,見兩母子齊齊跟住音樂節拍跳舞,企咗上張櫈度嘅Brendan手舞足蹈勁Hyper,仲用單腳撐住幅牆,舞姿拍得住紅極一時嘅屯門公園「Happy伯」!胡杏兒留言:「Brendan says we can't eat fast food and not exercise. So let's do it at the same time! 🍟 🍔 💃🏻 🏃🏻(Brendan話我哋唔可以食快餐而唔做運動,所以一齊將兩件事同時做啦!)」估唔到Brendan人仔細細又幾有諗法喎!